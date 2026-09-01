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01.09.2026 06:37:00
Nantong Haixing Electronics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nantong Haixing Electronics A hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.27 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 CNY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.46 Prozent auf 723.2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 585.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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