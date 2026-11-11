Nanto Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nanto Bank präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43.16 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nanto Bank 24.26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.08 Milliarden JPY – ein Plus von 33.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nanto Bank 25.47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch