NANSO Transport stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NANSO Transport hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41.64 JPY gegenüber 39.61 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NANSO Transport einen Umsatz von 4.11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch