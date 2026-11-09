Nansin stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nansin liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nansin die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7.960 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nansin 2.21 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.42 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch