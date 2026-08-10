Nansin mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nansin hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3.44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nansin 2.48 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.31 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.17 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch