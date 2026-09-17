NanoXplore stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NanoXplore hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NanoXplore ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat NanoXplore mit einem Umsatz von insgesamt 33.9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 7.01 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.070 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0.060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

NanoXplore hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 117.28 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 128.92 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch