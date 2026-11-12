NanoXplore informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NanoXplore hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

NanoXplore hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat NanoXplore im vergangenen Quartal 31.8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35.71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NanoXplore 23.4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch