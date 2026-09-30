NanoViricides zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NanoViricides hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

NanoViricides vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.410 USD. Im Vorjahr hatten -0.630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch