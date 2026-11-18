NanoViricides veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NanoViricides ein EPS von -0.100 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch