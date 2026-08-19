NanoVibronix präsentierte Quartalsergebnisse

NanoVibronix lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

NanoVibronix vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10.300 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.2 Millionen USD – eine Minderung von 51.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch