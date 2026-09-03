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03.09.2026 06:37:00
Nanologica AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nanologica AB hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Nanologica AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.140 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Nanologica AB im vergangenen Quartal 24.3 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 942.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanologica AB 2.3 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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