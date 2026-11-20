Nanoform Finland hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.7 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nanoform Finland einen Umsatz von 0.7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch