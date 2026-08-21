Nanoform Finland: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nanoform Finland stellte am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Nanoform Finland vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 0.8 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch