|
21.08.2026 06:37:00
Nanoform Finland: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nanoform Finland stellte am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Nanoform Finland vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 0.8 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.