NanoCarrier stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NanoCarrier hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5.62 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NanoCarrier ein Ergebnis je Aktie von -3.350 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42.3 Millionen JPY – ein Plus von 26.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NanoCarrier 33.4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch