NanoCarrier gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NanoCarrier hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3.39 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NanoCarrier ein EPS von -2.850 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 35.7 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch