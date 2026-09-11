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11.09.2026 06:37:00
Nano-X Imaging gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nano-X Imaging äusserte sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nano-X Imaging ein Ergebnis je Aktie von -0.230 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36.84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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