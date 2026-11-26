Nano-X Imaging veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nano-X Imaging ein EPS von -0.210 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch