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26.11.2026 06:37:00
Nano-X Imaging: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nano-X Imaging veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nano-X Imaging ein EPS von -0.210 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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