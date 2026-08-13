Nano One Materials gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nano One Materials lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch