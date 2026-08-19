Nanning Chemical Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nanning Chemical Industry hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.56 CNY. Im letzten Jahr hatte Nanning Chemical Industry einen Gewinn von 0.360 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nanning Chemical Industry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.88 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.54 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch