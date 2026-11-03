Nanning Chemical Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nanning Chemical Industry hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.54 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.92 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch