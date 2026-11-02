Nankai Tatsumura Construction: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nankai Tatsumura Construction hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.79 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nankai Tatsumura Construction ein EPS von 12.76 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.72 Prozent auf 11.65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch