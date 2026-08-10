Nankai Plywood verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nankai Plywood lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 74.71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nankai Plywood noch ein Gewinn pro Aktie von 100.97 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 9.79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nankai Plywood 6.30 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch