Nankai Plywood stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nankai Plywood liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nankai Plywood die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.39 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 99.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.79 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6.27 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch