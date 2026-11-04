Nankai Electric Railway: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nankai Electric Railway veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 63.18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 58.43 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nankai Electric Railway in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 73.14 Milliarden JPY im Vergleich zu 63.80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch