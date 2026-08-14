NANKAI CHEMICAL COMPANY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NANKAI CHEMICAL COMPANY hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 227.98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 103.22 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4.90 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch