Nanjing Xinjiekou Department Store stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nanjing Xinjiekou Department Store hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nanjing Xinjiekou Department Store 0.030 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.56 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.35 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch