Nanjing Xinjiekou Department Store legte Quartalsergebnis vor

Nanjing Xinjiekou Department Store hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Nanjing Xinjiekou Department Store im vergangenen Quartal 1.46 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Xinjiekou Department Store 1.64 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch