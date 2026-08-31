Nanjing Securities A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nanjing Securities A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.090 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1.24 Milliarden CNY gegenüber 874.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch