|
14.04.2026 06:37:00
Nanjing Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nanjing Pharmaceutical hat am 11.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.17 CNY, nach 0.100 CNY im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Nanjing Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 13.83 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8.39 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0.480 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.440 CNY je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 54.90 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 53.63 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge:
Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.
Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.
☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.
Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.
Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.
Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.
Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?
Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus - Nikkei zieht an
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.