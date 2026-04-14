Nanjing Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Pharmaceutical hat am 11.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.17 CNY, nach 0.100 CNY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Nanjing Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 13.83 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8.39 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0.480 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.440 CNY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 54.90 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 53.63 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch