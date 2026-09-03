Nanjing OLO Home Furnishing A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nanjing OLO Home Furnishing A präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.13 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.160 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nanjing OLO Home Furnishing A 329.3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 351.4 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch