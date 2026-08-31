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31.08.2026 06:37:00
Nanjing Medlander Medical Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nanjing Medlander Medical Technology A hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.240 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23.76 Prozent auf 93.7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 122.9 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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