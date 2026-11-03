Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A liess sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.090 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 945.9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.08 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch