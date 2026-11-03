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03.11.2026 06:37:00
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A liess sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.090 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 945.9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.08 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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