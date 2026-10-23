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23.10.2026 06:37:00
Nanjing Iron Steel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nanjing Iron Steel hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0.08 CNY gegenüber 0.120 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 16.75 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 16.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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