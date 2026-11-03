Nanjing Huamai Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nanjing Huamai Technology A veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Nanjing Huamai Technology A -0.070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 299.2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch