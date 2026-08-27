Nanjing Doron Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Doron Technology hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nanjing Doron Technology ein Ergebnis je Aktie von -0.010 CNY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nanjing Doron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 145.7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 95.3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch