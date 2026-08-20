Nanjing CIGU Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nanjing CIGU Technology A stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nanjing CIGU Technology A 0.090 CNY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.70 Prozent auf 117.9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch