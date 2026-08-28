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28.08.2026 06:37:00
Nanjing Chixia Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nanjing Chixia Development hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.54 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nanjing Chixia Development ein EPS von 0.060 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 274.9 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 92.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.48 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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