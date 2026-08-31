Nanjing Chervon Auto Precision Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nanjing Chervon Auto Precision Technology A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Nanjing Chervon Auto Precision Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.22 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.280 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 646.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 617.4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch