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31.08.2026 06:37:00
Nanjing Chervon Auto Precision Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nanjing Chervon Auto Precision Technology A stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Nanjing Chervon Auto Precision Technology A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.22 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.280 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 646.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 617.4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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