Nanjing Chemical Fibre gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nanjing Chemical Fibre äusserte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0.05 CNY gegenüber -0.090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Nanjing Chemical Fibre im vergangenen Quartal 187.3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 251.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Chemical Fibre 53.3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch