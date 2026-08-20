|
20.08.2026 06:37:00
Nanjing Chemical Fibre gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nanjing Chemical Fibre äusserte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0.05 CNY gegenüber -0.090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Nanjing Chemical Fibre im vergangenen Quartal 187.3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 251.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanjing Chemical Fibre 53.3 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor etwas festerem Start -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Gewinne erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.