Nanjing Central Emporium Stocks: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nanjing Central Emporium Stocks hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 461.8 Millionen CNY gegenüber 461.7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch