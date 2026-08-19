Nanhua Futures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nanhua Futures hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16.21 Prozent zurück. Hier wurden 564.8 Millionen HKD gegenüber 674.1 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch