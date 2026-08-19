Nanhua Futures A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nanhua Futures A hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.26 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Nanhua Futures A 0.170 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21.46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 624.8 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 490.7 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.ch