Nanhua Futures A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nanhua Futures A veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Nanhua Futures A 0.140 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nanhua Futures A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 414.14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 428.9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren -136.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch