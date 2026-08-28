Nanexa AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nanexa AB präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1.7 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 39.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nanexa AB 2.7 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch