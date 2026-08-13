Nandan Denim: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nandan Denim liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nandan Denim die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.10 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nandan Denim im vergangenen Quartal 6.22 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nandan Denim 10.48 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch