Nandan Denim: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nandan Denim lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 INR je Aktie vermeldet.

Nandan Denim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.08 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch