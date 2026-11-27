Nanalysis Scientific hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Nanalysis Scientific im vergangenen Quartal 10.6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nanalysis Scientific 9.3 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch