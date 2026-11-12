Nan Ya Plastics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nan Ya Plastics hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.90 TWD gegenüber 0.410 TWD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Nan Ya Plastics mit einem Umsatz von insgesamt 95.62 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64.18 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 48.99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch