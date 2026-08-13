Nan Ya Plastics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nan Ya Plastics hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.37 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nan Ya Plastics ein EPS von -0.520 TWD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 83.63 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nan Ya Plastics 65.72 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch