NAMYEUNG VIVIEN gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

NAMYEUNG VIVIEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1228.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1500.000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 45.86 Milliarden KRW – eine Minderung von 18.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 56.02 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch